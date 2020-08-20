Полицейский пострадал в ДТП в Алматы

Его и еще одну пострадавшую госпитализировали.

В Алматы на пересечении улиц Навои и Токтабаева произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, передает корреспондент zakon.kz.

По словам очевидцев, патрульный автомобиль Peugeot 301 двигался по Навои в северном направлении. Водитель Toyota Carina E следовал по Токтабаева на восток. Водитель Toyota проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал наперерез патрульной машине.

Произошло столкновение. От удара Toyota переехала тротуар, арык и врезалась в забор частного дома.

Очевидцы происшествия смогли достать из автомобиля пострадавшую пассажирку Toyota. Они же и вызвали скорую помощь и полицию.

Врачи госпитализировали полицейского и пострадавшую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris P Almaty|21+???????? (@almaty_kris_p) 19 Авг 2020 в 11:48 PDT

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