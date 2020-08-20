Освобождение Ундаганова: судоисполнителя подозревают в коррупции

Ведется расследование.

Досрочное освобождение и последовавшее за этим повторное заключение под стражу Муслима Ундаганова стало поводом для еще одного уголовного дела, передает zakon.kz со ссылкой на "Уральскую Неделю".

Прокуратура ЗКО подозревает в коррупции государственного судисполнителя области. В отношении нее начато расследование по статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями".

18 августа прокуратурой ЗКО в отношении государственного судебного исполнителя Папашевой Г.С. по факту выдачи ею вышеуказанного письма начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 УК РК, что указывает о её фиктивности, - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Государственный судисполнитель ЗКО Папашева направила в суд №2 города Костанай официальное письмо, в котором сообщала о том, что Муслим Ундаганов якобы полностью возместил государству причиненный ущерб в размере 51,8 млн тенге. Благодаря этому письму судисполнителя суд города Костанай 8 июля принял решение удовлетворить ходатайство заключенного Муслима Ундаганова об условно-досрочном освобождении.

Прокурор Костанайской области провел проверку, в ходе которой было установлено, что он был освобожден незаконно. В частности, прокурорская проверка выявила, что Муслим Ундаганов не возместил ущерб государству, и еще должен более 67 млн тенге, по приговору суда.

В ходе проведенной прокуратурой Костанайской области проверки установлено, что информация, изложенная в письме государственного судебного исполнителя, не соответствует действительности.Так, на сегодняшний день остается непогашенным, в том числе и у осужденного Ундаганова М., ущерб в размере 67 415 646 тенге. При этом взыскание с осужденных было произведено в солидарном порядке. В связи с чем утверждение судебного исполнителя о том, что осужденный Ундаганов М. погасил свою долю в размере 51 846 043 тенге и тем самым возместил ущерб, не могли быть приняты во внимание судами. Таким образом, государственный судебный исполнитель ввела судебные органы в заблуждение относительно действительного возмещения ущерба, о чем не было известно судебным органам, - сообщили в главном надзорном органе.

Кроме того, с постановлением суда не согласна и потерпевшая сторона в лице руководителя ГУ "Управление физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области", который указал, что причиненный осужденными, в том числе и Унгадановым, их учреждению ущерб на сегодняшний день полностью не возмещен, в связи с чем он категорически возражал против удовлетворения ходатайства осужденного.

Муслим Ундаганов был осужден к 12 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы. Позже, уже после того, как он был этапирован в места лишения свободы, адвокатам Ундаганова удалось добиться пересмотра приговора, и срок наказания был сокращен до 9,9 лет лишения свободы.

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