Первый центр реабилитации для переболевших COVID-19 открылся в Таразе

Центр открыт для пациентов, перенесших болезнь разной степени тяжести.

Как известно, коронавирус наносит значительный вред организму переболевшего. Выписка пациента из инфекционного стационара - далеко не последний этап в восстановлении здоровья после болезни. Сами врачи говорят, что человеку, перенесшему COVID-19, необходима медицинская реабилитация, сообщает zakon.kz.

В связи с этим в Таразе открылся первый реабилитационный центр для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию.

В четверг 20 августа, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил новый центр, ознакомился с условиями организации медицинской и реабилитационной помощи, оснащением, встретился с пациентами и медицинскими работниками.

Центр открыт для пациентов, перенесших болезнь разной степени тяжести. Имеется 120 мест круглосуточного пребывания, помимо этого мы можем принимать людей амбулаторно и на дневной стационар. В нашем учреждении будут проходить реабилитацию как жители областного центра, так и районов, - рассказала главный врач реабилитационного центра Динара Карибаева.

Глава региона поинтересовался у врачей, хватит ли 120 мест для пациентов со всей области. Медицинские работники заверили, что имеющейся мощности вполне достаточно, так как помимо тяжелых переболевших, в амбулаторном режиме услугами центра смогут воспользоваться более 200 человек.

Реабилитологи и специалисты в поликлиниках определяют шкалу маршрутизации больного и по бальной системе определяют необходимый уровень интенсивности лечения. От этих показаний зависит характер пребывания пациента - амбулаторный, дневной стационар или круглосуточное размещение, - пояснила Д.Карибаева.

Центр оснащен необходимым оборудованием. Здесь работают квалифицированные медики, прошедшие профессиональную подготовку в Казахстане и Литве. Всего в новом центре будут работать 75 специалистов.

Кроме того, к работе привлечены более десяти узкоспециализированных врачей, по причине того, что COVID-19 является полиорганным заболеванием.

У многих пациентов, переболевших коронавирусом, отмечается повышение утомляемости, серьезные трудности с дыханием из-за повреждения легких, что влечет за собой нарушение кислородного обмена в тканях организма. Восстановление происходит по-разному.

Задачей медицинской реабилитации является максимально возможное восстановление нарушенных функций организма и состояния здоровья пациента средствами традиционной и нетрадиционной медицины, такими как лечебная физкультура, физиолечение и прочими. Специалисты работают над восстановлением функции дыхания, устойчивости организма к нагрузкам, преодолением стресса, беспокойства или депрессии у пациентов, - рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения Хамит Мурзакасымов.

Уже в первый день работы центр принял в своих стенах более 30 медицинских работников, пострадавших в борьбе с COVID-19.

Бердибек Сапарбаев обратил особое внимание на итоговое состояние здоровье пациентов.

Желательно держать руку на пульсе, и отслеживать насколько улучшается самочувствие и повышается иммунитет у пациентов. Главное – чтобы был качественный результат, - сказал он.

С помощью различных методик физиотерапевтических видов лечения, применяемых в центре, происходит устранение застойных явлений, уменьшение отека, снижение в тканях воспалительных и аутоиммунных реакций, профилактика спаечных процессов.

Дыхательные упражнения проводятся с помощью новых аппаратов, улучшающих вентиляцию легких и повышающих их объем. Тяжелобольные пациенты занимаются на стимулирующих тренажерах, где они не нагружаются. Их фиксируют, благодаря чему работают строго необходимые группы мышц. Время, уделяемое пациенту, зависит от его текущего состояния. В среднем за день пройти курс лечебной физкультуры могут более 80 человек, - рассказал инструктор лечебной физкультуры Изимжан Кибиров.

Глава региона одобрительно отозвался об индивидуальном подходе к реабилитационному процессу.

Сейчас многое зависит от физических нагрузок, переболевшим нужно больше двигаться и дышать свежим воздухом. Также хотелось бы отметить, что особое внимание уделяется самым важным показателям. К примеру, работу легких действительно необходимо восстановить каждому, после такого заболевания, - сказал он.

В центре также используется аэрозольная терапия с помощью лекарственных препаратов для снижения воспалительного процесса и улучшения функции внешнего дыхания.

То, что мы делаем должно соответствовать требованиям времени. Реабилитацию необходимо проходить всегда, не только после коронавирусной инфекции. Филиалы реабилитационного центра нужно открыть в каждом районе. К тому же, сейчас мы готовимся ко второй волне коронавирусной пандемии. Есть время изучить его влияние на организм, а также поднять иммунитет граждан, чтобы быть готовыми к новому удару, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Профессиональные реабилитационные меры - это залог полного избавления от болезни и ее последствий. Восстановление после коронавирусной инфекции в данном реабилитационном центре поможет закрепить результаты лечения.

Бердибек Сапарбаев отметил, что в ближайшие дни появится множество желающих пройти реабилитацию, и в первую очередь необходимо будет помочь людям, тяжело перенесшим заболевание, переболевшим медицинским работникам и людям с сопутствующими опасными заболеваниями.

Направлять на реабилитацию будет специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители общественности. Здесь пациенты получат не только реабилитационную, но и психологическую помощь.

Закончил знакомство с центром Бердибек Сапарбаев общением с пациентами. Он поблагодарил за проделанный самоотверженный труд медицинских работников, находящихся на реабилитации в центре, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.

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