Серик Сапиев уходит в отпуск по уходу за ребенком

Отпуск продлится четыре месяца.

Известный казахстанский боксер председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Серик Сапиев взял отпуск по уходу за ребенком, сообщает zakon.kz.

Как передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу министерства, отпуск продлится четыре месяца.

Серик Сапиев ушел в официальный отпуск по уходу за ребенком с 12 августа по 23 декабря. Исполнять обязанности председателя комитета будет его заместитель Серик Жарасбаев, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Серик Сапиев олимпийский чемпион 2012 года по боксу возглавил комитет по делам спорта и физической культуры в январе 2019 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!