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Серик Сапиев уходит в отпуск по уходу за ребенком

Отпуск продлится четыре месяца.

Фото : Kapital.kz20 августа 2020, 22:20

Известный казахстанский боксер председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Серик Сапиев взял отпуск по уходу за ребенком, сообщает zakon.kz.

Как передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу министерства, отпуск продлится четыре месяца.

Серик Сапиев ушел в официальный отпуск по уходу за ребенком с 12 августа по 23 декабря. Исполнять обязанности председателя комитета будет его заместитель Серик Жарасбаев, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Серик Сапиев олимпийский чемпион 2012 года по боксу возглавил комитет по делам спорта и физической культуры в январе 2019 года.


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