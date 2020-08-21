750 млн генно-модифицированных комаров выпустят на волю в США

Ученые внедрили комарам ген, из-за которого потомки-самки не смогут размножаться.

Эксперимент британской компании Oxitec призван ограничить популяции комаров, распространяющих в регионе опасные заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

Самки 750 млн выведенных в лаборатории насекомых не смогут размножаться. Замысел ученых состоит в том, чтобы генно-модифицированные комары смешались с популяциями своих диких сородичей и сократили численность вида Aedes aegypti, или желтолихорадочных комаров.

Подобное исследование впервые проходит в таком крупном масштабе. В течение нескольких недель комаров будут постепенно выпускать на острова Киз у южного берега Флориды (США). Ученые выбрали своей целью Aedes aegypti, поскольку именно этот вид чаще всего разносит такие заболевания, как лихорадка денге, Зика и чикунгунья, - пишет издание Fast Company.

Авторы отмечают, что подобный эксперимент позволил существенно сократить численность комаров в Бразилии. Эксперты называют свою работу "экологичной": ген выведется из популяции через 5-10 поколений, не оставив следа для будущих популяций желтолихорадочных комаров.

Вместе с тем Джэйди Хансон из Международного центра оценки технологий считает, что технология еще недостаточно испытана. По мнению эксперта, место Aedes aegypti могут быстро занять другие виды, также опасные для человека.

Инфицированные комары все чаще распространяются на новые территории из-за климатического кризиса. Plus-one.ru рассказывал, что глобальное потепление расширяет ареал комаров, переносящих желтую лихорадку и вирус Зика.

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