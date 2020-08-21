Как казахстанцы могут попасть в Россию 

До официального снятия ограничений регулярное пассажирское авиасообщение между двумя странами осуществляться не будет.

В настоящее время согласно распоряжениям Правительства РФ въезд в Россию возможен для казахстанцев, в том числе имеющих ВНЖ в РФ, и направляющихся на лечение при наличии справки РК и приглашения от российского медучреждения с указанием даты лечения, сообщает zakon.kz.

Несмотря на действующие ограничения на въезд в Российскую Федерацию, введенными правительством РФ, некоторые авиакомпании осуществляют продажи на рейсы из Казахстана. До официального снятия ограничений регулярное пассажирское авиасообщение между двумя странами осуществляться не будет. Просим вас учитывать то обстоятельство, что покупка авиабилетов не является подтверждением возобновления авиарейсов и не гарантирует пассажиру полет по выбранному маршруту и дате рейса, - сообщили в посольстве России в Казахстане.

Граждане государств – участников Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающие в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска и убывающие в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта, - сообщили в пограничной службе ФСБ России.

Аккредитованные или назначенные сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, должностные лица Постоянного Комитета Союзного государства, а также члены семей указанных лиц, водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, персонал, определенный международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций, въезжающих в Российскую Федерацию, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Лица, имеющие дипломатические, служебные либо обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а также обыкновенные частные визы, выданные по решению МИДа России.

Граждане государств, в отношениях с которыми у Российской Федерации действуют международные договоры о безвизовых поездках граждан, въезжающие в Российскую Федерацию в качестве курьеров дипломатической связи либо в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя), при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.

Лица, являющиеся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства с гражданином Российской Федерации.

Для указанной категории лиц, предусмотрен въезд в Российскую Федерацию при наличии любой категории действительных российских виз, в том числе визы временного проживающего лица, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. При этом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" документом, подтверждающим право иностранного гражданина на постоянное проживание в Российской Федерации, является вид на жительство.

Лица, следующие транзитом через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации без выхода за их пределы.

Лица, являющиеся участниками и членами семей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых в Российской Федерации в этом качестве, и свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, - сообщили в погранслужбе.

Лица, участвующие в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, указанных в списке, направленном в ФСБ России федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация – заказчик оборудования иностранного производства.

Лица, являющиеся высококвалифицированными специалистами в области физической культуры и спорта, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, указанных в списке, направленном в ФСБ России Минспортом России, и при условии предъявления действующего трудового договора с физкультурно-спортивной организацией либо общероссийской спортивной федерацией.

Граждане Республики Белоруссия, являющихся сотрудниками белорусских компаний, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Российской Федерации в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты в Российской Федерации для работы вахтовым методом, указанных в списке, направленном в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация – заказчик указанных работ, либо Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", и следующих через российско-белорусскую государственную границу или пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Лица, постоянно проживающие на территории г. Байконур Кзыл-Ординской области Республики Казахстан либо командируемых на территории Республики Казахстан для участия в выполнении государственных программ Российской Федерации, президентских программ, Федеральной космической программы России, межгосударственных и федеральных целевых программ, программ Союзного государства и программ международного сотрудничества в области космической деятельности, указанных в списке, направленном в ФСБ России Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут въезжать в Российскую Федерацию, при наличии в паспорте гражданина Украины либо документе, удостоверяющем личность, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 г. № 74 "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", отметки о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской областей Украины.

Лица, въезжающие в Российскую Федерацию в целях лечения, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России.

Лиц, однократно въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающие их состояние, и копий документа, подтверждающего степень родства с гражданином Российской Федерации.

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