Мажилисмены: Строящиеся социальные объекты должны быть сданы вовремя

Работа депутатов Мажилиса в регионах продолжается.

Депутаты Мажилиса в рамках своей работы в регионах посещают строительные площадки социальных объектов, акцентируя внимание на соблюдении сроков и качества строительства, а также на проблемных вопросах, сообщает zakon.kz.

В Уральске мажилисмены Шавхат Утемисов и Снежанна Имашева побывали на строительной площадке девятиэтажного жилого дома, возводимого по программе «Нурлы жер». Объект планируется сдать к концу текущего года. Мажилисмены отметили качество и темпы строительных работ. Особое внимание в беседе со строителями уделено вопросам социальной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории жилого дома.

Ранее были серьезные нарекания к деятельности служб технического и авторского надзора. Принятие в последующем изменений в законодательство о госзакупках и жилищном строительстве позволило повысить ответственность этих служб, - отметил мажилисмен Шавхат Утемисов.

Депутаты подчеркнули необходимость обеспечения местными исполнительными органами прозрачности при распределении квартир. По мнению парламентариев, важно, чтобы каждый претендент мог самостоятельно через интернет отследить продвижение своей очереди. Это позволит устранить коррупционные риски, считают они.

В областном центре Шавхат Утемисов и Снежанна Имашева побывали и на строительстве школы № 51 на 900 мест. Депутаты Мажилиса отметили, что вопросы организации обучения детей, особенно в период пандемии коронавируса, на постоянном контроле у руководства страны. Представители областного управления образования рассказали о готовности школ города к новому учебному году в дистанционном формате. Среди проблемных вопросов - обеспечение качественным интернетом.

Все эти вопросы мы адресуем Правительству, - заверила Снежанна Имашева.

Наряду с этим депутаты встретились с рабочими, которые ведут реконструкцию обводного напорного канализационного коллектора на участках улиц Московской и Шолохова. Как отметили подрядчики, на сегодняшний день произведен полный закуп строительных материалов. Работы на одном из важных объектов жилищно-коммунального хозяйства города ведутся в плановом режиме.

Работа депутатов Мажилиса в регионах продолжается.

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