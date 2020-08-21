Похолодание ожидается на выходные в Казахстане

Также в ряде регионов будет дождь.

Фото : zen.yandex.ru

В течение следующих трех дней погоду большей части Казахстана будет определять высотный циклон, с которым ожидаются дожди, на западе и юго-западе страны – сильные дожди, сообщает zakon.kz. Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода без осадков. Местами ожидаются грозы, туман, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с, не исключено выпадение града. Что же касается температуры воздуха, то здесь никаких значительных изменений не ожидается, за исключением западных и юго-западных регионов, где ожидается понижение дневных температур до 20-25, местами 28 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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