Мораторий на дорогие авто: какие машины покупают чиновникам

Президент Казахстана в начале 2020 года объявил мораторий на покупку дорогостоящих авто и проведение мероприятий.

В Казахстане на треть сократили покупки служебных автомобилей для государственных служащих, передает корреспондент zakon.kz.

Мы провели анализ и установили, что средняя цена на легковой автомобиль составляет 4,6 млн тенге - это, как правило, машины среднего класса "B". В этом году в рамках того, что есть ограничения по поручению Президента, было в три раза меньше приобретено авто, - сообщил директор Департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов Казахстана Сабит Ахметов н брифинге в СЦК.

К примеру, в 2019 году всего в рамках госзакупа было приобретено 4,5 тысячи автотранспортных средств, из них на легковые машины было потрачено около 15 млрд тенге, остальные средства были потрачены на закуп спецтехники для коммунальных служб - это тракторы, бульдозеры, очистные автотранспортные средства.

В основном покупателями легкового автотранспорта стали органы внутренних дел - МВД, департаменты полиции регионов. Вторые по объему закупаемого автотранспорта, стали санитарные эпидемиологические службы, службы мобилизационной подготовки, территориальные департаменты по ЧС. Практически все машины были приобретены у отечественных товаропроизводителей - "Азия Авто", "СарыаркаАвтоПром", "Hyunday Trans Auto", которые собираются в Алматы, - добавил он.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще в начале 2020 года объявил мораторий на покупку дорогостоящих авто и проведение мероприятий.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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