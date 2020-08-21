Дежурные группы в Алматы будут только для учеников 1-2 классов

На сегодня поступают обращения от работающих родителей об открытии по возможности дежурных классов.

С 1 сентября в Алматы только ученики 1-2 классов смогут пойти учиться в школы в обычном режиме, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Управления образования города Алматы Кайрат Жуманов.

Эпидемиологическая ситуация в городе Алматы продолжает находиться на контроле УОЗ, ДККБТУ. И на сегодня поступают многочисленные обращения от работающих родителей об открытии по возможности дежурных классов. В связи с чем было принято решение об открытии дежурных групп для учащихся 1-2 классов во всех общеобразовательных школах, - сказал он.

Также разрешена работа в штатном режиме для начальных классов, с 1 по 4, в специальных коррекционных школах-интернатах.

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