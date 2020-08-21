Будет ли избирательность при приеме детей в дежурные классы в школах Алматы

Дежурные классы, в первую очередь, создаются для того, чтобы работающие родители могли не отрываться от производства.

Об особенностях обучения в дежурных группах учеников 1-2 классов в школах Алматы рассказал заместитель руководителя Управления образования города Кайрат Жуманов, передает zakon.kz.

Он напомнил, что для определения ребенка в дежурный класс родителям нужно подать заявление на имя директора школы, которое может быть передано через классного руководителя любым доступным способом связи.

Из требований основным будет соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В группах будет не более 15 детей. За каждой партой будет сидеть один ребенок.

Жуманов прояснил, как будут формировать дежурные группы, если в классе больше 15 человек.

Например, если в параллели 1 класса в общем 100 человек, в классе в среднем 25 детей. Из одного класса, например, поступило 10 заявлений на учебу в дежурном классе, из другого 5 и т.д. По итогу дежурные группы будут формироваться сборно до 15 человек.

Уроки будут длиться по 40 минут, расписание будет гибким и поделено на смены и подсмены, чтобы дети выходили на перемены в разное время.

В ответ на вопрос, будет ли отдаваться приоритет детям работающих родителей при приеме в дежурную группу, спикер отметил, что такого не будет. Но акцентировал внимание на том, что дежурные классы, в первую очередь, создаются для того, чтобы работающие родители могли не отрываться от производства.

Это в первую очередь связано с многочисленными обращениями родителей о том, что идет занятость на работе, и детей не с кем оставить. А у учащихся 1-2 классов не до конца сформированы учебные компетенци. Когда ребенок только идет в 1 класс или год отучился, не до конца может самостоятельно учиться, поэтому они идут в дежурные классы. Если родители находятся дома, не заняты, таким мы не будем отказывать. Но все-таки хотелось бы напомнить, что здоровье и безопасность детей - это основное, поэтому дежурные группы - это меры, чтобы люди могли ходить на работу, - сказал Жуманов.

Что касается прогнозов о том, сколько алматинских детей пойдут в дежурные группы, то это порядка 15 тысяч - примерно 70-75 детей в школе, что составит в среднем по 5 дежурных классов.

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