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Куда обращаться, если ребенка не зачисляют в дежурную группу в школе

Родителям необходимо предоставить только заявление через классного руководителя в администрацию школы.

Фото : Pixabay21 августа 2020, 14:40

Заместитель руководителя Управления образования города Алматы Кайрат Жуманов рассказал, куда можно обращаться родителям, если их детей не принимают в дежурную группу, передает zakon.kz.

По словам Жуманова, Министерством образования открыт колл-центр, 8 (7172) 74-24-11, для решения вопросов в сфере образования, также запущен Telegram-бот.

В каждой организации образования есть колл-центр. Есть сайт руководителя Управления образования Алматы. Родителям можно обратиться любым способом, вы будете услышаны. Если какая-то школа не хочет открывать дежурную группу, этот вопрос будем индивидуально смотреть, - сказал Кайрат Жуманов.

Для того, чтобы определить ребенка в дежурную группу, родителям необходимо предоставить только заявление через классного руководителя в администрацию школы. Таким образом будут сформированы группы. Никакие дополнительные документы не требуются.

В дежурных группах будет не более 15 человек. После получения заявлений, будут составлены списки дежурных групп с учетом всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.


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