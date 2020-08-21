Уже зарегистрировано порядка 11 тысяч автомобилей из 14 тысяч подлежащих регистрации.

Будут ли продлевать сроки регистрации авто с армянскими номерами, рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая, что есть определенные требования по регистрации, в постановлении правительства указан конкретный срок регистрации, который осуществляется до 1 сентября 2020 года. К этому сроку планируется, что будут зарегистрированы все транспортные средства, которые попадают под условия данной регистрации. Но учитывая, что есть обращения граждан, учитывая, что в комитете техрегулирования и метрологии создаются условия для регистрации переоборудованных автомашин, вопрос продления именно для данной категории нами прорабатывается, - сообщил Серик Тусупов на брифинге СЦК.

Он отметил, что всего зарегистрировано порядка 11 тысяч автомобилей из 14 тысяч подлежащих регистрации.

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