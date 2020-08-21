Каждый тенге должны видеть родители - Аймагамбетов о коррупции в образовании

Мониторинг всех средств, которые направлены на реализацию госпрограммы, можно будет осуществлять на специальном сайте.

Министр образования Асхат Аймагамбетов высказался о фактах коррупции в школах, колледжах и вузах, передает zakon.kz.

Основной причиной, по словам министра, является недостаточная прозрачность, низкая разъяснительная работа и недостаточная цифровизация.

В этом учебном году планируем проработать и решить вопрос о внедрении интерактивной карты открытых бюджетов для госорганов и организации в сфере образования. В рамках НОБД вся работа будет выстроена. Каждый тенге, который тратится, должны видеть как родители, так и общество, - сказал Аймагамбетов.

В прошлом году министерство приняло решение по тарификации.

Нам необходимо в этом году системно продолжить работу по публикации тарификации и штатного расписания на общедоступных ресурсах. Наиболее проблемными зонами являются вопросы мертвых душ. Нам необходимо решить такие вопросы через обеспечение транспарентности. Будет выработан алгоритм прозрачного открытого принятия решения по крупным госзакупкам, где будет предусмотрено взаимодействие с проектными офисами "Адалдық Алаңы" и Адал бiлiм. Такая практика апробируется. В этот раз практически все наши коллеги при закупе компьютерной техники уже проводят эту работу, - сказал он.

По словам министра, мониторинг всех средств, которые направлены на реализацию госпрограммы, можно будет осуществлять на специальном сайте.

Мы должны обеспечить максимальную прозрачность всех финансовых средств, которые выделяются на образование и науку. Эта работа будет реализована в этом учебном году, - заключил он.

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