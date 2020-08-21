В ведомстве добавили, что сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 254 млн тенге, из которых в настоящее время возмещено 236 млн тенге или 93%.

В 2020 году на 20 % увеличилось количество коррупционных преступлении в сфере образования, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге напомнили, что в декабре 2019 года была утверждена программа развития образования и науки Казахстана на 2020 - 2025 годы, где предусматривается увеличить финансирование сфер науки в 7 – раз, высшего образования - в 2 раза, для развития и повышения конкурентоспособности с целью приближения к лучшим практикам стран ОЭСР.

Реализация поставленных задач зависит от добросовестного исполнения служебных обязанностей ответственными должностными лицами в данной сфере. Однако, отдельные недобросовестные должностные лица, используя оказанное им доверие в целях извлечения личных выгод и вопреки интересам государства, общества совершают хищения бюджетных средств. Как свидетельствует статистика, в текущем году на 20% увеличились факты коррупции в системе образования на местном уровне, — сообщил Бигайдаров.

Так, по его словам, если Антикоррупционной службой за 7 месяцев 2019 года в отношении работников сферы образования в производстве находилось 164 дела, то в этом году этот показатель возрос до 201, в суд направлено 107 уголовных дел, по указанным делам осуждено 35 человек.

Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 254 млн тенге, из которых в настоящее время возмещено 236 млн тенге или 93%, — добавил следователь.

Как сообщили на брифинге, то наиболее коррумпированными регионами в сфере образования являются: Восточно-Казахстанская – 30 фактов, Туркестанская облысы 28, Мангистауская область – 20, и Кызылординская область и г. Нур-Султан по 16 фактов.

Вместе с тем следует отметить, что в два с половиной раза увеличилось количество преступлений совершаемых заведующими детских садов, вдвое директорами школ и в четыре раза директорами колледжей. В текущем году уже осуждено 6 директоров школ, 2 заведующих детскими садами и 2 директоров колледжей, — подчеркнули на брифинге.

Следователь объяснил, что зачастую факты коррупции совершаются руководителями образовательных учреждений, которые пользуясь возложенным на них доверием совершают хищения бюджетных средств и получают взятки.

Только за иссекшую неделю зарегистрировано 10 досудебных расследований в сфере образования. К примеру, буквально вчера Антикоррупционной службой Атырауской области начато досудебное расследование в отношении директора среднеобразовательной школы Жылыойского района, который подозревается в получении денег через главного специалиста отдела образования указанного района за зачисление ребенка в дошкольный класс, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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