Бывшего акима района Туркестанской области подозревают в захвате земли

Экс-аким заявил, что готов вернуть землю государству.

Бывшего акима Отырарского района Туркестанской области Бейбута Сыздыкова подозревают в захвате земли, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", в Туркестанской области выясняют, как 150 гектаров ценных площадей попали в частную собственность экс-чиновника, к тому же ранее судимого за коррупцию.

Недавно стало известно, что земля относится к парку, особо охраняемая зона. Всего лишь недели две назад узнали. Но нас сюда не пускают, говорят, частная территория, закрыто все. А нам на вышку надо, чтобы следить за всем, - рассказывает государственный природоохранный инспектор Мырзахан Атаханов.

Атаханов трудится инспектором в государственном природном парке "Сырдария-Туркестан". К этому парку относится 760 гектаров земли. Он утверждает, что в этой зоне есть и частные земли. Недавно их огородили, при этом захватили кордон - пост природоохранных инспекторов.

В этой местности растут около тысячи видов растений. Более 40 из них входят в Красную книгу Казахстана. Поэтому территория является особо охраняемой, и без разрешения здесь ничего нельзя делать. Кордон и пожарную вышку для инспекторов построили 10 лет назад. Такое решение в свое время принял тогдашний аким района Бейбут Сыздыков. Позже территория как-то попала в собственность его родственников. Правозащитник Еркин Кахаров считает: здесь грубое нарушение закона.

Все подтверждающие документы мне парк дал, администрация парка мне предоставила, я по договору, по их доверенности оказываю юридическую помощь парку. Почему именно аким? Я понимаю, другой какой-нибудь колхозник местный взял бы, почему именно аким? Что они, особенные какие-то, что ли? Почему именно государственную собственность? Пусть покажет госакт, если он приватизировал, - заявил Кахаров.

Кахаров обратился в правоохранительные органы. Там создали специальную комиссию. Выяснилось, что 150 гектаров, принадлежащих природному парку, вошли в частные владения, в том числе кордон и пожарная вышка.

Мы съездили, посмотрели. Видели там и жилые дома, и вышку. Комиссия все изучает, результаты сообщим позже, - заявил главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Сабыржан Арысбай.

То, что земля принадлежит родственникам экс-акима Бейбута Сыздыкова, подтвердил он сам. Его семья - родом из этих краев. Поэтому они выкупили землю, а это 300 гектаров, и занялись разведением скота. Как ни странно, бывший чиновник, который родился и живет здесь всю жизнь, заявил, что не знает, кто огородил территорию.

В 2009–2013 годах были наводнения. Тогда хотели кордон построить. Ко мне обратился Аскаров, он тогда вроде работал в Комитете лесного хозяйства. Сказал, что моя земля на возвышенности и попросил у меня разрешения построить вышку. Тогда я и выделил землю. Теперь 10 лет спустя этот вопрос подняли. Почему раньше молчали эти инспекторы, - сказал Сыздыков.

Экс-аким заявил, что готов вернуть землю государству. В природном парке очень надеются на искренность этих слов, иначе подадут в суд. Документы у них на всякий случай подготовлены.

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