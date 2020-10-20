Сколько казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки зарегистрированы 115 новых случаев заболевания КВИ.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 109 623 случая, из них:
в городе Алматы - 14539(+12),
в городе Нур-Султан - 14309(+13),
в Атырауской области - 11209(+10),
в Карагандинской области - 10416(+16),
в ВКО - 9030 (+18),
в ЗКО - 6924(+5),
в городе Шымкент - 5216(+3),
в Алматинской области - 5028(+4),
в СКО - 4309(+8),
в Жамбылской области - 4155(+2),
в Павлодарской области - 4073(+11),
в Акмолинской области - 3573(+6),
в Костанайской области - 3552(+5),
в Туркестанской области - 3399(+0),
в Мангистауской области - 3372(+0),
в Актюбинской области - 3270 (+1),
в Кызылординской области - 3249(+1).
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