В Актобе вдова и сын убитого террористами полицейского восемь лет ждут обещанную квартиру

Сразу после трагедии полицейскому присвоили звание героя и посмертно наградили орденом "Айбын" третей степени.

В Актобе семья полицейского, погибшего от рук террористов, требует обещанной квартиры, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Восемь лет назад Темирбека Жаксылыкбаева расстреляли на окраине города. Сразу после трагедии инспектору присудили звание героя, а чиновники и бывшее руководство обещали вдове и сыну бесплатное жилье. Но, кроме ордена, семья больше ничего не получила.

21 июня 2012 года примерно в пять часов утра в полицию позвонил таксист и сообщил, что подвергся нападению с ножом у моста в сторону поселка Кирпичный. На место происшествия Жаксылыкбаев прибыл с напарником Аскаром Шерниязовым. Пока коллега помогал таксисту, Жаксылыкбаев бросился вслед за преступниками. В итоге полицейского расстреляли. Преступление совершили религиозные фанатики.

Они кричали: "Аллах акбар!" И я сама в суде участвовала, и там они показания которые давали, эти бородатые, они говорили, что им необходима была кровь сотрудника именно на День полиции, – вспоминает вдова Гульфия Жаксылыкбаева.

Сразу после трагедии полицейскому присвоили звание героя и посмертно наградили орденом "Айбын" третей степени. Вдова попросила у чиновников еще и квартиру в качестве материальной поддержки. Ведь у погибшего полицейского остался сын, мальчику тогда было всего четыре года. Все просьбы обещали выполнить.

Сюда, к нам домой, приходило все его начальство. Даже депутаты из столицы здесь были. Столько всего обещали сделать. Сказали: "Квартиру дадим". Сам генерал Амиров, тогда он был руководителем ДВД, обещал жилье. Еще сказали, что через пять лет улицу в честь сына назовут, – рассказала мать убитого полицейского Сабира Касенова.

Но улица с именем погибшего полицейского так и не появилась, а вдова и сын Темирбека Жаксылыкбаева так и не обрели квартиру. К слову, супруга убитого и сама работает в органах. Ей предоставили лишь временное служебное жилье. Но у женщины уже подходит пенсионный возраст, так что они могут потерять квартиру, в которой сейчас живут.

В управлении энергетики и ЖКХ Актюбинской области сообщили, что по неполной семье номер очереди женщины – 2215, социальный номер – 3994. Также есть вторая подкатегория – это семьи лиц, погибших при исполнении обязанностей. По этой категории ее номер очереди под номером 7. А среди социально уязвимых – 3995.

За восемь лет в регионе поменялось руководство. Теперь уже и не разберешь, кто обещал квартиру. А нынешние акимы за других не в ответе. Единственное, чем успокоили в акимате: даже если вдова погибшего полицейского уйдет на пенсию, за ней сохранится очередь на жилье по категории "Социально уязвимые слои населения".

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