В Казахстане за сутки скончались восемь человек от коронавируса и пневмонии

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 679 человека.

В Казахстане за сутки скончались три человека от коронавируса и пять от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 679 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находится –2 199 пациент, на амбулаторном уровне – 480.

83 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – крайней степени тяжести, 8 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.

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