Горячие новости
Читайте также

В Казахстане за сутки скончались восемь человек от коронавируса и пневмонии

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 679 человека.

Фото : pixabay.com20 октября 2020, 09:03

В Казахстане за сутки скончались три человека от коронавируса и пять от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 679 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находится –2 199 пациент, на амбулаторном уровне – 480.

83 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – крайней степени тяжести, 8 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты