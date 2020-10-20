В Минобразования опровергли слухи о дистанционном обучении в 2021 году
В ведомстве призвали верить только достоверным источникам.
В Министерстве образования опровергли слухи о том, что в 2021 году дети будут учиться дистанционно, передает zakon.kz.
В Сети распространяются слухи о том, что в Казахстане продлят дистанционный формат обучения на 2021-2022 учебный год. В Министерстве образования и науки эту информацию опровергли.
В ведомстве отметили, что первая четверть завершится 5 ноября. По требованиям санитарных врачей в условиях карантина школьники обучаются, в основном, дистанционно. С учетом пожеланий родителей в школах функционируют дежурные классы для учеников предшкольных и 1-4 классов. В одном классе обучаются не более 15 учеников.
Относительно второй четверти: мы ждем решения Министерства здравоохранения. Главный санитарный врач примет соответствующее постановление. Как получим информацию от Минздрава, так сразу же проинформируем всех родителей и учеников, - сообщили в пресс-службе Миобразования.
В ведомстве призвали верить только достоверным источникам.
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