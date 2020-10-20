Почти миллион казахстанцев получат бесплатные жаропонижающие

Уже поставлено в медорганизации лекарств на 1,5 млрд тенге.

Пациенты, у которых диагностирован коронавирус при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста, в своих поликлиниках по месту прикрепления по назначению лечащего врача смогут получать жаропонижающие средства и антикоагулянты бесплатно. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Цоя, был расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне, для лечения COVID-19.

То есть, пациенты, у которых диагностирован коронавирус при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста, в своих поликлиниках по месту прикрепления по назначению лечащего врача смогут получать жаропонижающие средства и антикоагулянты бесплатно, - сказал он.

Таким образом, планируется охватить порядка 1 млн человек на сумму около 1,5 млрд тенге уже поставлено в медорганизации на сумму 1,5 млрд тенге.

Данная мера позволит разгрузить инфекционные и провизорные центры, лечить легкие формы COVID-19 на амбулаторном уровне, снизить карманные расходы населения на закуп ЛС, снизить расходы государства на стационарное лечение, - добавил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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