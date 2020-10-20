В Алматы растет заболеваемость коронавирусом - Бекшин

В октябре имеет тенденцию к росту после спада в сентябре.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о текущей эпидситуации в городе, передает zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в октябре имеет тенденцию к росту после спада в сентябре: от единичных случаев до 10, 11-12 только в течение этой недели. Только за прошедшие сутки выявлено 12 случаев, из них 10 местных и 2 завозных из Египта. И 4 случая пневмонии неуточненной этиологии, - сообщил Бекшин.

За прошедшие сутки прирост составил 0,05%, репродуктивное число, то есть индекс распространения 1,06%.

Если говорить по интерпретации, то при значении данного индекса более 1 - эпидемия растет. Поэтому мы сейчас принимаем дополнительные меры, - сказал спикер.

С начала пандемии в Алматы выявлено 14 539 подтвержденных случаев коронавируса, 8 731 с симптомами, 5 808 без симптомов. С 1 августа началась регистрация пневмонии. На сегодня зарегистрировано 974 случая. На текущие сутки выявляется 2-6 случаев пневмонии.

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