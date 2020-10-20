Интернет-мошенничество в Казахстане: тысячи таких дел остаются не раскрытыми 

Раскрытие и расследование таких преступлений представляет определенную сложность, так как носят трансграничный характер.

За последние годы количество фактов интернет-мошенничества растет, большая часть из которых остаются нераскрытыми из-за сложности расследования таких дел, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

За последние несколько лет количество преступлений с использованием сети Интернет, в том числе интернет-мошенничеств увеличилось. Если в 2018 году зарегистрировано около 4 тыс. интернет-мошенничеств, то не раскрытыми остаются около 3500. В прошлом 2019 году их количество удвоилось и составило 7 739 преступлений, не раскрыто более 6000. Согласно статистике, с начала этого года органами внутренних дел страны зарегистрировано 8 337 дел о мошенничествах, совершенных в отношении пользователей информационных систем. Из указанного числа раскрыто 1709 дел об интернет-мошенничествах, около 5000 остаются нераскрытыми, — сообщили в МВД, отвечая на запрос редакции.

По информации ведомства, объявления на сайтах и в социальных сетях - это самый распространенный вид мошенничества.

Раскрытие и расследование таких преступлений представляет определенную сложность, так как носят трансграничный характер, то есть потерпевший находится в одном регионе, а преступник - в другом. Как правило, цепочка преступления обычно сложна и состоит из большого количества звеньев.

Используются разные банковские счета, пластиковые карты, а также разные абонентские номера, оформленные на третьих лиц. Часто для обналичивания денежных средств используются подставные лица. В целях раскрытия данного вида правонарушений необходим тщательный анализ всех получаемых в рамках законодательства данных, на что требуется определенное время, — уточнили в министерстве.

Также отмечается латентность указанного вида правонарушений, так как пострадавшие от мошенников в сети интернет не обращаются в полицию с заявлением из-за небольшого ущерба.

Между тем, за одним мошенником, тянется целая вереница преступлений, для совершения которых он использовал разные инструменты, и любая информация может способствовать раскрытию. По всем уголовным делам проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на их раскрытие, — заверили в МВД.

В профильном ведомстве добавили, что для повышения эффективности принимаемых мер по противодействию таким преступлениям принимается ряд организационно-практических мер.

Министерством внутренних дел постоянно изучается международный опыт ближнего и дальнего зарубежья по тактике и методике раскрытия и расследования преступлений в киберпространстве, по практике использования различных аппаратно-программных комплексов, а также по совершенствованию национального законодательства и разработки механизмов взаимодействия заинтересованных государственных структур.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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