Лукашенко заявил, что не держится за власть

Вопрос не во мне, что будет с вами без меня - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает, что не пытается сохранить власть ради себя. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение новых ректоров государственных вузов, передает zakon.kz.

Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски, - приводит слова Лукашенко БелТА.

На встрече он отметил, что ректорам придется наводить порядок в своих университетах.

Потому что и в вашем университете, и в вашем проблем хватает. И когда мне предложили двух женщин - одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал: господи, как они там будут наводить этот порядок. А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики, - сказал глава государства.

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