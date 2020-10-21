Опубликованы новые данные по зараженным коронавирусом в Казахстане
Всего в стране подтверждено 109 766 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 143 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 109 766 случаев, из них:
в городе Алматы - 14552(+13),
в городе Нур-Султан - 14338(+29),
в Атырауской области - 11220(+11),
в Карагандинской области - 10432(+16),
в ВКО - 9049 (+19),
в ЗКО - 6929(+5),
в городе Шымкент - 5216(+0),
в Алматинской области - 5042(+14),
в СКО - 4317(+8),
в Жамбылской области - 4158(+3),
в Павлодарской области - 4083(+10),
в Акмолинской области - 3579(+6),
в Костанайской области - 3557(+5),
в Туркестанской области - 3399(+0),
в Мангистауской области - 3373(+1),
в Актюбинской области - 3273 (+3),
в Кызылординской области - 3249(+0).
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