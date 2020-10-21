Опубликованы новые данные по зараженным коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 109 766 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 143 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 109 766 случаев, из них:

в городе Алматы - 14552(+13),

в городе Нур-Султан - 14338(+29),

в Атырауской области - 11220(+11),

в Карагандинской области - 10432(+16),

в ВКО - 9049 (+19),

в ЗКО - 6929(+5),

в городе Шымкент - 5216(+0),

в Алматинской области - 5042(+14),

в СКО - 4317(+8),

в Жамбылской области - 4158(+3),

в Павлодарской области - 4083(+10),

в Акмолинской области - 3579(+6),

в Костанайской области - 3557(+5),

в Туркестанской области - 3399(+0),

в Мангистауской области - 3373(+1),

в Актюбинской области - 3273 (+3),

в Кызылординской области - 3249(+0).

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