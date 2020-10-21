Найден ранее неизвестный орган человека

Это первое подобное открытие за 300 лет.

Впервые за 300 лет медики сделали открытие - ранее неизвестный орган человека, передает zakon.kz.

Ранее о существовании этого органа и не подозревали. Речь идет о четвертой паре крупных слюнных желез. Их назвали tubarial (трубными), пишет Корреспондент.net со ссылкой на Radiotherapy and Oncology.

Железы располагаются почти в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию. Скорее всего, из-за такого расположения железы до сих пор не замечали.

Как же было сделано их открытие. Издание пишет, что это произошло во время изучении влияния лучевой терапии на пациентов с раком шеи и горла, а также простаты и уретры.

Специалисты для обнаружения и визуализации опухоли в организме взяли меченую радиоактивными изотопами глюкозу. И обнаружили, что глюкозу поглощают не только опухоли, но и некие органы, которые и оказались четвертой парой слюнных желез.

Выяснилось, что они отвечают за смазку и защиту носоглотки и зева.

Это первое подобное открытие за 300 лет.

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