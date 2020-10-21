Значительно выросло число больных пневмонией в Казахстане

За прошедшие сутки зафиксированы 220 случаев.

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 21 октября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 220 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 79 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36200, летальных случаев - 388, выздоровевших - 28318.

20 октября сообщалось о всего 15 заболевших.

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