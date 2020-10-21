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Село в Карагандинской области закрыли на карантин из-за гостя из Омска

Он заразился коронавирусом.

Фото : liter.kz21 октября 2020, 09:33

Село Центральное в Карагандинской области закрыли на карантин из-за гостя из Омска, который заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

В селе Центральном Бухар-Жырауского района Карагандинской области введен карантин из-за случаев коронавирусной инфекции. КВИ подтвердили у гостя из Омска. Были зарегистрированы случаи заболеваемости и среди контактных.

В связи с осложнением эпидситуации главный санврач Бухар-Жырауского района ввел карантин в этом селе. Установлены блокпосты и введен запрет на въезд и выезд из карантинной зоны.

Сельчане обязаны соблюдать карантинный режим. Из дома можно выходить только на работу, в ближайшие магазины или аптеки.
Карантин продлится до последнего случая. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области.

В Департаменте напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, дистанции, а также использовании антисептиков.


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