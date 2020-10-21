Названы сроки нового пика смертности от коронавируса

Ранее ученый, озвучивший этот прогноз, предсказал развитие пандемии в США.

Пандемия коронавируса может усилиться в 2021 году. Известный авторитетный американский ученый Кристофер Мюррей на основании своих расчетов назвал месяцы, в которые мир может снова столкнуться с большим количеством смертей из-за COVID-19, передает zakon.kz.

Моделирование вспышек заболеваемости Кристофера Мюррея заинтересовало правительства многих стран, в том числе и США. Именно для Штатов Мюррей создал модель пика заболеваемости коронавирусом, которая реализовалась практически полностью.

Накануне самого холодного времени года, когда традиционно высок риск распространения респираторных заболеваний, в том числе коронавируса, ученый собрал все имеющиеся данные по ежедневной выявляемости COVID-19, росту смертей и вводимым ограничениям в каждой стране. Полученным прогнозомученый поделился в ходе Международной научно-практической конференции "Роль ПМСП в борьбе с COVID-19", прошедшей в Алматы в честь 90-летия известного казахстанского академика Торегельды Шарманова и 90-летнего юбилея КазНМУ имени Асфендиярова.

На глобальном уровне мы ожидаем увидеть к 1 февралю глобальный уровень смертности более 30 тыс. в день. Глобальная вторая волна в Европе до 7500 случаев смертности на 100 тыс. населения. Мы можем посмотреть на стратегию коллективного иммунитета, и здесь скорее всего не будет большого количества смертности. В Казахстане мы видели пик в июле и сейчас мы видим снижение. Мы думаем, пик зимний будет гораздо позже, мы пока что эту модель не обнародовали, но я думаю следующая фаза повышения будет в конце февраля или в марте. И если мы эту модель выпустим, то я думаю потом можно сравнить, что будет 1 марта, где мы предсказываем пик для Казахстана, - заявил директор института показателей и оценки здоровья (Вашингтон, США) Кристофер Мюррей на сессии конференции из США в режиме онлайн.

По данным на утро 21 октября, общее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии в Казахстане - 1803 человека, от пневмонии с 1 августа в нашей стране скончалось 388 человек.

Альберт Ахметов

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