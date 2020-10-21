Нигматулин: Парламентские выборы – это возможность партиям донести до народа свои идеи

Парламентские выборы – это всегда возможность всем политическим партиям проявить себя.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что предстоящие парламентские выборы будут способствовать общественному диалогу, партнёрству и дадут импульс развитию многопартийной демократии в стране, сообщает zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса, говоря об Указе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о назначении на 10 января 2021 года очередных парламентских выборов, Спикер Палаты назвал это решение важным и судьбоносным для будущего Казахстана.

Парламентские выборы – это всегда возможность всем политическим партиям проявить себя. Это возможность ознакомить граждан нашей страны со своими программами и в конкурентной борьбе получить мандат народного доверия, - сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса также подчеркнул, что все годы Независимости нашей страны при проведении как парламентских, так и президентских выборов казахстанцы всегда демонстрируют высокую политическую культуру.

И предстоящие выборы будут способствовать общественному диалогу, партнёрству и дадут импульс дальнейшему развитию многопартийной демократии у нас в стране, - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса отметил, что до начала работы Парламента следующего созыва нынешний состав Мажилиса продолжит формировать законодательную базу для развития Казахстана.

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