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Необычные полосы на дороге озадачили астанчан

Упоминаний о ней в ПДД или стандартах журналисты не нашли.

Фото : Колеса21 октября 2020, 10:56

Сразу четыре сплошных линии появились на улице Аль-Фараби (бывшая Угольная) в районе станции Сороковая в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Как пишут Колеса, причина появления такой разметки неизвестна. Согласно правилам, сплошная разделительная линия 1.3 наносится на дорогах, имеющих четыре полосы и более. Издание предполагает, что увеличить количество сплошных дорожники решили, увидев, что работают на шестиполосной трассе.

Еще один вариант — введение новой разметки, которую совсем-совсем нельзя пересекать. Если за пересечение обычной двойной сплошной лишают прав на полгода, то за пересечение четверной водителей, по всей видимости, будут сажать в тюрьму.

Шутки-шутками, но появление нестандартной разметки всех удивило. Упоминаний о ней в ПДД или стандартах журналисты не нашли.

В ДП Нур-Султана пока не комментируют новшество.


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