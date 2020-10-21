Выборы должны окончательно "оформить" политический расклад - эксперт

Предстоящие выборы в парламент и местные законодательные органы пройдут согласно конституционным срокам.

Мадиев Ерлан, эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева прокомментировал назначение даты выбором в Мажилис, сообщает zakon.kz.

21 октября Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов на 10 января 2021 года.

Предстоящие выборы в парламент и местные законодательные органы пройдут согласно конституционным срокам. Напомним, что, согласно законодательству РК, очередные выборы назначаются не менее чем за 5 месяцев и проводятся не позднее чем за 2 месяца до окончания полномочий действующих депутатов. Полномочия законодателей VI созыва действуют до 24 марта следующего года. Особенность нынешнего электорального цикла обусловлена недавней перезагрузкой партийно-политического поля страны, которая была инициирована действующим президентом страны, - отметил Мадиев.

В рамках работы Национального совета общественного доверия в законодательство были внесены ряд принципиальных поправок, которые существенно расширили возможности участия граждан в политических процессах.

Во-первых, был введен институт парламентский оппозиции, вопрос, который обсуждался на протяжении уже многих лет. Оппозиция получила реальные рычаги влияния на процесс принятия решений. К примеру, теперь за оппозицией закреплено назначение одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента. Во-вторых, введена 30% квота для представителей из числа женщин и молодежи. Это весьма прогрессивная мера, которая постепенно становится трендом на глобальном уровне. В-третьих, впервые выборы в маслихаты всех уровней пройдут по партийным спискам. Данная мера направлена на оживление политических процессов на местах, а также синхронизацию электоральных процессов между центром и регионами, - добавил эксперт.

Все эти нововведения являются логическим продолжением процесса политической перезагрузки страны. Также нельзя забывать о том, что это первые выборы в законодательные органы страны с момента транзита власти в Казахстане, состоявшегося в марте прошлого года.

Таким образом, выборы в новом формате должны окончательно "оформить" новый политический расклад в стране.

Однако более существенным является социально-экономический и геополитический контекст, в котором пройдет нынешняя электоральная кампания.

Во-первых, выборы депутатов всех уровней пройдут в весьма сложном социально-экономическом контексте, обусловленном пандемией коронавируса. В этом отношении перед новым созывом парламента и маслихатов будет стоять весьма сложная работа по оперативному обеспечению законодательного сопровождения антикризисных мер. Во-вторых, следует учитывать и события, которые произошли в Беларуси и Кыргызстане. Важно извлечь уроки из этих событий, обеспечив максимальную транспарентность и легитимность предстоящих выборов. В целом любые выборы являются важным инструментом консолидации общества, так как именно на них избиратели изъявляют свою волю отдавая голоса за тех или иных кандидатов. В нынешнем электоральном цикле данная задача приобретает еще большую актуальность и партии должны приложить все усилия для налаживания реального диалога со своими избирателями, - заключил он.

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