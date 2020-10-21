В Алматы проезд по улице Бухтарминской к аэропорту закроют до лета
Проезд будет обеспечен по пр. Рыскулова, по улицам Шемякина и Майлина.
Фото : potokmedia.ru21 октября 2020, 14:40
Управление городской мобильности Алматы сообщило об изменениях в движении из-за строительства развязки на Аэропортовском кольце, передает zakon.kz.
В схему движения автотранспорта по ул. Бухтарминская будут внесены изменения в связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом, - сказано в распространенном сообщении.
С 25 октября 2020 года по 1 июня 2021 года движение по ул. Бухтарминская от Аэропортовского кольца в сторону аэропорта города Алматы будет приостановлено.
Проезд будет обеспечен по пр. Рыскулова, по улицам Шемякина и Майлина.
Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5044754-b5bcbb0deb4772c8db357b842017ba18
Сейчас читают