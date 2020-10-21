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В Алматы проезд по улице Бухтарминской к аэропорту закроют до лета

Проезд будет обеспечен по пр. Рыскулова, по улицам Шемякина и Майлина.

Фото : potokmedia.ru21 октября 2020, 14:40

Управление городской мобильности Алматы сообщило об изменениях в движении из-за строительства развязки на Аэропортовском кольце, передает zakon.kz.

В схему движения автотранспорта по ул. Бухтарминская будут внесены изменения в связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом, - сказано в распространенном сообщении.

С 25 октября 2020 года по 1 июня 2021 года движение по ул. Бухтарминская от Аэропортовского кольца в сторону аэропорта города Алматы будет приостановлено.

Проезд будет обеспечен по пр. Рыскулова, по улицам Шемякина и Майлина.

Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.


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