15 млрд тенге потребуется на выборы в Мажилис и маслихаты

Основная доля планируется на оплату труда членов избирательной комиссии.

Выборы обойдутся в 15 млрд тенге бюджету Казахстана, передает zakon.kz.

Примерная смета расходов на 2020 год, представленная правительству, составляет 10,8 млрд тенге. Основная доля этих расходов планируется на оплату труда 70 681 члена и 10 061 избирательной комиссии - это 7,3 млрд тенге или 68% из общей сметы расходов, - сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина.

3,5 млрд тенге запланированы в смете на организационные расходы избирательных комиссий. Это изготовление бюллетеней, полиграфической и иной продукции, информационное сопровождение выборной кампании в целях обеспечения гласности и открытости избирательного процесса, а также создание необходимых материально-технических условий для избирательных комиссий.

Проводить кампанию мы будем с соблюдением всех возможных карантинных мер в условиях пандемии. Поэтому предусматриваются затраты в сумме 341,4 млн тенге на обеспечение членов избирательных комиссий всех уровней средствами индивидуальной защиты, - добавила она.

Расходы на выборы предусмотрены в проекте Закона о республиканском бюджете на 2021-2023 годы в сумме 4,5 млрд тенге. Практически вся эта сумма планируется на оплату труда членов избирательных комиссий всех уровне.

Таким образом, на всю объединенную выборную кампанию депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге, - заключил Сабила Мустафина.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!