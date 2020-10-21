Алматинский ботанический сад запустил продажу билетов онлайн

После масштабной реконструкции его стало посещать гораздо больше людей.

В Алматинском ботаническом саду запустили онлайн продажу входных билетов. Нововведение поможет избежать скопления людей у входных павильонов.

Для удобства посетителей мы запустили продажи входных билетов посредством отправки СМС на короткий номер 5505. Этим способом пока могут воспользоваться только абоненты Билайн. С 26 октября по 10 ноября будет действовать промо-акция по продаже билетов через сервис Ticketon.kz, а с 10 ноября стартует продажи билетов в kaspi.kz и в приложении "Мой Билайн", - рассказала директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева.

После масштабной реконструкции ботанического сада, проведенной благотворительным Фондом Булата Утемуратова, его стало посещать гораздо больше людей. Только за первые три месяца количество посетителей превысило 210 тыс. Человек, тогда как за весь 2017 год, который был пиковым по посещаемости за предыдущее десятилетие, сад принял около 50 тыс. человек. Летом количество посетителей за день доходило до 5 тыс. В прошлое воскресенье, 18 октября, сад зафиксировал осенний рекорд – 3827 человек. В среднем в будни в сюда приходит около 800-900 человек.

В условиях карантинных ограничений, ботанический сад стал одним из немногих мест, где алматинцы и гости города могут провести досуг. Поэтому в выходные дни на входе образуется очередь. Покупка билетов онлайн позволит посетителям избегать ее, - объяснила Гульнара Ситпаева.

В ботаническом саду приняты все меры санитарной безопасности.

Мы понимаем свою ответственность перед посетителями, поэтому разрешаем входить в павильоны только в масках, проверяем температуру тела, предлагаем санитайзеры, постоянно напоминаем о необходимости соблюдать социальную дистанцию, нанесли в местах, где может образоваться очередь, разметку. Людям, забывшим маски, предлагаем купить их на кассе, их количество мы увеличили. Кроме того, призываем гостей пользоваться не только привычным входом с улицы Тимирязева, но и новыми павильонами с проспекта аль-Фараби и территории "Атакента". Там, как правило, очередей не возникает, - рассказала директор ботсада.

Практика показала, что увеличение количества посетителей имеет и обратную сторону. Руководитель сада отмечает: "Люди ведут себя по-разному. К сожалению, бывает, что оставляют мусор, срывают цветы и листья, топчут газоны и цветы, кидают камешки в лебедей. К нашей радости, сейчас таких случаев все меньше. Чтобы их предупредить, мы поставили по всей территории указатели и знаки с правилами нахождения в саду, наша служба охраны наблюдает за происходящим через камеры наблюдения и при необходимости делает предупреждения. Пользуясь случаем, обращаемся к согражданам с просьбой бережно относиться к растениям и имуществу сада!"

Реконструкция ботанического сада Алматы была инициирована в 2018 году Фондом Булата Утемуратова по запросу Института ботаники и фитоинтродукции.

Целью проекта стало восстановление ботанического сада с сохранением целостности и самобытности его территории, модернизацией инфраструктуры и приумножением зеленого фонда. Благотворительная организация выделила 15 млн. долларов США на реконструкцию, завершившуюся в июне 2020 года.

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