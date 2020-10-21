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250 школьников заразились коронавирусом с начала учебного года

105 - среди детей, обучающихся в дежурных классах.

Фото : Лада21 октября 2020, 16:56

С 1 сентября в Казахстане коронавирусом заразились 250 школьников, передает zakon.kz.

Мы продолжаем ежедневный мониторинг заболеваемости школьников. На сегодня с начала учебного года зарегистрировано 250 случаев коронавируса среди школьников. Из них в том числе среди детей в дежурных классах 105 случаев. Среди них установлено 1 426 контактных лиц, среди которых выявлено 19 случаев коронавируса, - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, зарегистрирована заболеваемость также среди детей, которые обучаются дистанционно – 145 случаев, 348 среди них контактных и выявлено 22 случая COVID-19.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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