С 20 октября отменен прием новых заявок на соцвыплаты медработникам

В Минздраве предлагают сохранить компенсации только погибшим от COVID-19 медикам.

Министерство здравоохранения рассматривает варианты завершения выплат медицинским работникам, в связи с чем предполагается отменить прием новых заявок на компенсации заболевшим медицинским работникам с 20 октября 2020 года. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает zakon.kz.

С 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам региональными комиссиями. То есть из 12 983 зараженных медработников 9 309 подтвержденных случаев заражения при осуществлении профессиональной деятельности получать выплаты, – сказал М.Шоранов.

На сегодняшний день компенсацию получили 182 семьи погибших от COVID-19 медицинских работников, что составляет 100% от их общей численности – эти выплаты сохраняются. Что касается выплат по случаям заболевания COVID-19 медицинских работников при осуществлении профессиональной деятельности, данные компенсации по состоянию на 19 октября 2020 года, получили 8 863 медицинских работников, что составило 95% из числа подтвержденных заявок 9 309 человек.

При допущении заболевания на работе меры поддержки должны быть оказаны за счет медицинской организации (профсоюзы) и МИО, что станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты, - уточнил первый вице-министр.

Он объяснил, что на самом деле не идет речь про страховой случай.

С момента начала пандемии все медработники обеспечены СИЗами. При этом всем медработникам будет сохранена стимулирующая надбавка на риск до конца года. Но с учетом снижения заболеваемости считается, что заболевание медработников на рабочем месте должно быть недопустимым. Мы понимаем, что большая ответственность лежит на первых руководителей медорганизацей. Все те случаи, которые были с марта по октябрь будут оплачены через фонд государственного социального страхования, — объяснил Шоранов.

Вместе с тем по поручению главы государства для стимулирования и поддержки медицинских работников, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 продолжаются выплаты надбавок (с марта по сентябрь месяцы произведены выплаты на общую сумму 84,4 млрд тенге, дополнительно: 137 млрд тг до конца года).

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