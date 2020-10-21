В полиции сказали, что разберутся с обстоятельствами произошедшего.

В Алматы мужчина распылял неизвестное вещество, дым от него шел в сторону детского сада. Теперь родители боятся отправлять детей туда. Полиция начала проверку, передает zakon.kz.

В редакцию zakon.kz обратилась жительница Алматы с просьбой разобраться.

Вчера, 20 октября, в микрорайоне Зердели, неизвестный человек якобы занимался травлей крыс, но дым идет в сторону детского сада № 148, сегодня все родители побоялись отправлять детей в сад, - написала она.

Женщина отправила видео. На кадрах видно, что мужчина в темное время суток распыляет неизвестное вещество.

Смотри, сидит, чтобы не видели его. Он шел сюда, оглядывался по сторонам. Что он делает? - задается вопросом женщина за кадром.

Полиция Алматы проводит проверку.

В настоящее время проверочные мероприятия по данному факту проводит Управление полиции Алатауского района по территориальности. При этом отметим, что на пульт 102 никто сигнала не поступало. Обязательно установим все обстоятельства и примем меры в соответствии с законодательством, - сказали в пресс-службе полиции.

В акимате Алматы пока не прокомментировали видео.

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