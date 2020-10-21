Казахстанца оштрафовали на 138 900 тенге за запрещенный контент в "ВКонтакте"

Он разместил в социальной сети материалы лидеров деструктивного религиозного течения.

Жителя Туркестанской области оштрафовали за распространение запрещенных материалов, передает zakon.kz.

Согласно данным ДП Туркестанской области, сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области на станице одного из пользователей "Вконтакте" выявили запрещенный контент религиозного характера. Полицейские установили, что житель Кентау разместил в социальной сети материалы лидеров деструктивного религиозного течения, лекции которых запрещены на территории страны.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 490 ч.1 КоАП РК "Незаконное распространение материалов религиозного содержания". В отношении его составили административный протокол и оштрафовали на сумму 138 900 тенге.

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