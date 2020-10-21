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Для воспитанников детского дома Уральска организовали экскурсию на завод

Основная цель экскурсии – показать детям успешно-развивающиеся предприятия региона.

Фото : puls-zko.kz21 октября 2020, 19:06

При поддержке городского отдела внутренней политики Уральска молодежные общественные объединения "Интеграл" и "Батыс-Қамқор" организовали экскурсию на Уральский трансформаторный завод для детей сирот и воспитанников детского дома "Шанырак", сообщает zakon.kz.

Школьники, не участвующие в ранней профориентации, зачастую выбирают направление обучения наугад, не понимая, чем они хотят заниматься в будущем. Поэтому ребятам так необходима помощь взрослых. Для этих целей в Уральске проводятся экскурсии на предприятия областного центра.

Основная цель экскурсии – показать детям успешно-развивающиеся предприятия региона. А главное – помочь им в выборе будущей профессии, – рассказала председатель молодежного общественного объединения "Интеграл" Аида Мектепкалиева.

Стоит добавить, что ОО "Интеграл" и "Батыс-Қамқор" занимаются организацией досуга молодежи. Также ими планируется проводить соревнования среди молодежи и пропагандировать здоровый образ жизни.


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