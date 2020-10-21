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Токаев: Времени на раскачку нет

30-летие Независимости нашего государства мы должны встретить не праздничными мероприятиями - Президент.

Фото : Акорда21 октября 2020, 19:33

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 30-летие Независимости Казахстана следует встретить конкретными делами, сообщает zakon.kz.

Завершая свое выступление на первом заседании Высшего совета по реформам, Президент подчеркнул, что перед нами стоят задачи важного государственного значения, а времени на раскачку нет.

Следующий год – год 30-летия Независимости нашего государства. Эту памятную дату мы должны встретить не праздничными мероприятиями, а конкретными делами. 30-й год нашей Независимости следует отметить ударным, продуктивным трудом. Речь, прежде всего, идет об эффективных реформах, направленных на обеспечение благополучия наших граждан, – резюмировал глава государства.


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