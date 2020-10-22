В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19
Всего в стране подтверждено 109 907 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 109 907 случаев, из них:
в городе Алматы - 14563(+11),
в городе Нур-Султан - 14353(+15),
в Атырауской области - 11232(+12),
в Карагандинской области - 10448(+16),
в ВКО - 9070 (+21),
в ЗКО - 6935(+6),
в городе Шымкент - 5219(+3),
в Алматинской области - 5053(+11),
в СКО - 4326(+9),
в Жамбылской области - 4160(+2),
в Павлодарской области - 4095(+12),
в Акмолинской области - 3588(+9),
в Костанайской области - 3562(+5),
в Туркестанской области - 3400(+1),
в Мангистауской области - 3375(+2),
в Актюбинской области - 3278 (+5),
в Кызылординской области - 3250(+1).
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