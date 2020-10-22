В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Всего в стране подтверждено 109 907 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 109 907 случаев, из них:

в городе Алматы - 14563(+11),

в городе Нур-Султан - 14353(+15),

в Атырауской области - 11232(+12),

в Карагандинской области - 10448(+16),

в ВКО - 9070 (+21),

в ЗКО - 6935(+6),

в городе Шымкент - 5219(+3),

в Алматинской области - 5053(+11),

в СКО - 4326(+9),

в Жамбылской области - 4160(+2),

в Павлодарской области - 4095(+12),

в Акмолинской области - 3588(+9),

в Костанайской области - 3562(+5),

в Туркестанской области - 3400(+1),

в Мангистауской области - 3375(+2),

в Актюбинской области - 3278 (+5),

в Кызылординской области - 3250(+1).

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