Горячие новости
Читайте также

В Казахстане за сутки 181 человек заболел пневмонией

Всего пневмонией с признаками COVID-19 в стране заболели более 36 тысяч человек.

Фото : Pixabay22 октября 2020, 09:34

В Казахстане за сутки пневмонией с признаками COVID-19 заболел еще 181 человек, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 181 случай заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек.

С 1 августа зарегистрировано заболевших- 36 381, случаев с летальным исходом - 390, всего выздоровели – 28 363 человека.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты