В Казахстане за сутки 181 человек заболел пневмонией

Всего пневмонией с признаками COVID-19 в стране заболели более 36 тысяч человек.

В Казахстане за сутки пневмонией с признаками COVID-19 заболел еще 181 человек, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 181 случай заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек.

С 1 августа зарегистрировано заболевших- 36 381, случаев с летальным исходом - 390, всего выздоровели – 28 363 человека.

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