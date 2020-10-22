В Казахстане за сутки 181 человек заболел пневмонией
Всего пневмонией с признаками COVID-19 в стране заболели более 36 тысяч человек.
Фото : Pixabay22 октября 2020, 09:34
В Казахстане за сутки пневмонией с признаками COVID-19 заболел еще 181 человек, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 181 случай заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек.
С 1 августа зарегистрировано заболевших- 36 381, случаев с летальным исходом - 390, всего выздоровели – 28 363 человека.
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