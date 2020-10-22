Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов

В ходе пресс-конференции Нурмагомедов рассказал, что знает, как победить Гэтжи.

Участники главного боя турнира UFC 254 - россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи, провели дуэль взглядов, передает zakon.kz.

Встреча состоялась на Бойцовском острове (Абу-Даби, ОАЭ). На удивление, бойцы обошлись без провокаций, драк и громких слов. На свежем воздухе Хабиб и Гэтжи в присутствии главы UFC Дэйны Уайта посмотрели в глаза друг другу несколько секунд, после чего пожали друг другу руки. После дуэли взглядов состоялась импровизированная фотосессия с поясами чемпионов UFC – Хабиб с абсолютным, Гэтжи - со временным.

В ходе пресс-конференции Нурмагомедов рассказал, что знает, как победить Гэтжи.

Понимаете разницу между американской борьбой и дагестанской? Как насчет того, чтобы бороться 25 минут подряд? Если ты хватаешь Стипе Миочича за ногу и роняешь – он встает обратно. Я же могу уронить соперника и валять его 25 минут без перерыва. Джастин Гэтжи – хороший оппонент. Победить его будет важно для моего наследия, - сказал Хабиб.

Добавим, что на этом же турнире UFC 254 свои бои проведут два казахстанских бойца. Шавкат Рахмонов выйдет в октагон против бразильца Алекса Оливейра по прозвищу "Ковбой" , Сергей Морозов до сих пор не знает соперника по дебюту, но надеется, что у него получится выйти на бой 24 октября. Для обоих наших соотечественников это будут дебютные бои в UFC.

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