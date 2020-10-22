Названы страны с лучшими пенсионными системами в 2020 году

В Нидерландах работник получает около 80% своего предпенсионного заработка после выхода на пенсию.

Нидерланды и Дания имеют лучшие пенсионные системы в мире, несмотря на пандемию COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Эти страны снова заняли первые два места в Глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute. Сообщается, что власти этих стран не позволяли гражданам истощать свои счета во время кризиса.

Оценки более чем половины стран (20) снизились в этом году, поскольку мир борется с экономическими последствиями кризиса. Глобальная рецессия привела к сокращению пенсионных взносов, снижению доходности инвестиций и росту государственного долга в большинстве стран.

Это неизбежно повлияет на будущие пенсии, а это означает, что некоторым людям придется работать дольше, в то время как другим придется довольствоваться более низким уровнем жизни на пенсии. На самом деле нам все больше и больше придется полагаться только на себя в части обеспечения, - сказал автор доклада и старший партнер Mercer Дэвид Нокс.

Пенсионные системы в Австрии и Италии, по мнению авторов доклада, окажутся под растущим давлением. Обе страны заняли 28 и 29 места соотвественно.

В исследовании, проведенном среди 39 стран, Япония заняла 32-е место.

Ключевая рекомендация включает повышение государственного пенсионного возраста, поскольку ожидаемая продолжительность жизни в стране продолжает расти. Таиланд и Аргентина находятся в двух нижних слотах и должны увеличить поддержку беднейших слоев населения и улучшить управление частными пенсионными фондами.

Рейтинги, основанные на более чем 50 показателях, оценивают, приводит ли система к улучшению финансовых результатов для пенсионеров, является ли она устойчивой и пользуется ли она доверием и доверием сообщества.

Страной с худшей пенсионной системой стал Таиланд, по мнению авторов исследования.

Соединенные Штаты заняли 18-е место с системой, которая имеет хорошие характеристики, но также имеет серьезные риски и/или недостатки, которые следует устранить. Америке предлагают повысить минимальную пенсию для пенсионеров с низкими доходами и увеличить финансирование социального обеспечения.

В Нидерландах, занимающих первое место, в настоящее время большинство работников пользуются планами с установленными выплатами, основанными на среднем заработке за всю жизнь и универсальной государственной пенсии. Это означает, что работник получает около 80% своего предпенсионного заработка после выхода на пенсию, согласно данным ОЭСР.

Это далеко от ситуации в Японии и Великобритании, где такие коэффициенты замещения составляют около 37% и 28% соответственно. Еще одной проблемой в этом году является решение некоторых правительств, включая Австралию и Чили, разрешить частным лицам использовать свои сбережения на ранней стадии.

Хотя эти меры облегчают краткосрочное финансовое бремя граждан, они ставят под угрозу сбережения на будущее. Последствия будут огромными и могут создать волновой эффект на социальном и экономическом фронтах, - сказала глава отдела благосостояния Mercer в Азии Джанет Ли.

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