Не заваливать медицину деньгами призвали эксперты из США 

Как Алма-Атинская декларация изменила мир

Существует мнение о том, что рост экономики автоматически ведет к улучшения здоровья населения. Американские эксперты заявили, что это не совсем верно, и обращать внимание нужно на другие важные моменты, передает zakon.kz.

Профессор Школы общественного здравоохранения Университета Джона Хопкинса Дэвид Бишай и доктор Мейке Шлейф из Школы общественного здравоохранения Университета Джона Хопкинса заявили, что на улучшение здоровья населения влияет не столько качество самой медицинской помощи, а скорее целый набор многих составляющих. Специалисты привели пример Великобритании, где между 1800 и 1875 годами продолжительность жизни не росла, несмотря на высокий рост экономики. В то же время, после 1875 года произошел драматический рост продолжительности жизни, хотя, медицинская помощь стала эффективной только в 1950 году.

Эффективная медицинская помощь - это не единственный способ улучшить здоровье. Мы увидели, что Великобритания смогла получить эффективный рост здоровья населения без медицинской помощи. Мы увидели отсутствие связи между ростом расходов на медицину и улучшением здоровья. Когда Великобритания тратила деньги на здравоохранение, средства уходили также на создание инфраструктуры лечения на дому, улучшения состояния воздуха, экологические меры по борьбе с инфекционными заболеваниями. Это было эффективно. Сейчас мы достигаем потолка роста продолжительности жизни, даже в странах с низкой продолжительностью жизни потому что мы тратим деньги на людей, которые уже заболели. Ждать, пока люди заболеют и потом их лечить — неэффективно. Важен превентивный подход. Медицинские работники должны ходить по домам, учитывать вопросы водоснабжения, питания, принимать меры прежде чем люди заболеют, - поделился Дэвид Бишай в ходе онлайн-сессии на конференции "Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19", прошедшей в КазНМУ имени Асфендиярова в Алматы.

Специалисты подчеркнули, что рады, что идея первичной медико-санитарной помощи набирает все больше внимания в последнее время. Они изучили, как ПМСП развивалась на уровне стран в последние 40 лет после проведения Алма-Атинской международной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) под патронажем ВОЗ, где была принята декларация по первичной медико-санитарной помощи. В декларации заявляется о необходимости незамедлительных действий со стороны всех правительств, всех работников здравоохранения и мирового сообщества по защите и укреплению здоровья всех людей. Это была первая международная декларация, в которой подчёркивалась важность первичной медико-санитарной помощи. Принципы первичной медико-санитарной помощи были приняты странами-членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как ключ к достижению цели "Здоровье для всех".

В то время уже было понимание неравенства в условиях доступа к медицинской помощи со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ. Ставились амбициозные цели. Декларация Алма-Аты признала необходимость для 135 стран принять меры по достижению здоровья для всех к 2020 году. Отношение к ПМСП впервые было признано не просто набором вещей, которые надо делать, а именно процессом решения комплексных проблем, продолжительной работой по вовлечению сообщества в улучшение здравоохранения и общее развитие общества. Принципы декларации включали понимание, что ПМСП является неотъемлемой частью здравоохранения, признание необходимости мультисекторного взаимодействия, того факта, что в сохранение здоровья населения должны быть вовлечены не только медики, но и более широкое сообщество, должны приниматься усилия по повышению уровня жизни. Эти принципы выдержали испытание временем, - сказала Мейке Шлейф.

Она добавила, что очень важно вовлечение местного сообщества, не просто разговоры, а консультации с жителями о том, как должна предоставляться медицинская помощь. Помимо этого необходимо мультисекторальное взаимодействие и продвижение медицинских услуг с упором на социально-уязвимые слои населения.

Такой подход помог достичь огромного прогресса. Коронавирус показал, насколько ПМСП важна для общественного здоровья, - заключила Мейке Шлейф.

Подготовил Альберт Ахметов

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