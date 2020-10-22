Туркменистан вернет своих граждан из Казахстана

По официальных данным, в Туркменистане случаев коронавируса не зарегистрировано.

Туркменистан организует возвращение своих граждан, застрявших в Казахстане и Кыргызстане из-за ограничений, введенных в связи пандемией, передает zakon.kz со ссылкой на "Ориент".

Так, 30 октября 100 граждан Туркменистана, временно пребывающих в Казахстане, вернутся в Туркменистан через контрольно-пропускной пункт "Гарабогаз" и будут размещены на двухнедельный карантин в полевом госпитале, развернутом на территории этого КПП и госпитале Гарабогаза.

Также 16 граждан Туркменистана и два гражданина Афганистана, имеющие вид на жительство в Туркменистане, вылетят рейсом Бишкек – Ташкент на самолете авиакомпании "Узбекистан", и приедут 2 ноября на автобусе из Ташкента на КПП "Олот – Фарап" на туркмено-узбекской границе, где и перейдут на территорию Туркменистана.

Прибывшие будут помещены на 14 дней в карантинном центре, организованном в вспомогательном здании дорожно-транспортного управления администрации Лебапской области.

По официальных данным, в Туркменистане случаев коронавируса не зарегистрировано.

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