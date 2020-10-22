Горячие новости
Читайте также

Туркменистан вернет своих граждан из Казахстана

По официальных данным, в Туркменистане случаев коронавируса не зарегистрировано.

Фото : Aviation Explorer22 октября 2020, 11:33

Туркменистан организует возвращение своих граждан, застрявших в Казахстане и Кыргызстане из-за ограничений, введенных в связи пандемией, передает zakon.kz со ссылкой на "Ориент".

Так, 30 октября 100 граждан Туркменистана, временно пребывающих в Казахстане, вернутся в Туркменистан через контрольно-пропускной пункт "Гарабогаз" и будут размещены на двухнедельный карантин в полевом госпитале, развернутом на территории этого КПП и госпитале Гарабогаза.

Также 16 граждан Туркменистана и два гражданина Афганистана, имеющие вид на жительство в Туркменистане, вылетят рейсом Бишкек – Ташкент на самолете авиакомпании "Узбекистан", и приедут 2 ноября на автобусе из Ташкента на КПП "Олот – Фарап" на туркмено-узбекской границе, где и перейдут на территорию Туркменистана.

Прибывшие будут помещены на 14 дней в карантинном центре, организованном в вспомогательном здании дорожно-транспортного управления администрации Лебапской области.

По официальных данным, в Туркменистане случаев коронавируса не зарегистрировано.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты