О нелегальных мигрантах из Казахстана высказался Токаев

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия высказался о нелегальных мигрантах из Казахстана. Он отметил, что у них возникают проблемы с регистрацией и их отношения с работодателем официально не регулируются. Президент поручил правительству изучить этот вопрос и внести предложения, передает zakon.kz.

Наши граждане работают за границей не только в сферах, где требуется высокая квалификация, многие из них заняты в секторе услуг. Там они готовятся браться за работу, которую, возможно, не согласились бы выполнять у себя в стране. При этом трудовые отношения в таких случаях, как правило, официально не регулируются. В ряде стран казахстанцы работают нелегально. Из такого положения вытекают сложности с регистрацией, различные бытовые трудности, с которыми наши сограждане сталкиваются ежедневно. Это ярко проявилось в период пандемии.

При этом необходимо понимать, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер. Ее нельзя трактовать как однозначно негативное явление. Это многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социо-культурной среде, - сказал глава государства.