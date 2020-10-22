Кем работали бойцы UFC до получения славы

Звезды не сразу начали зарабатывать в спорте.

Миллионы болельщиков во всем мире следят за бойцами, выступающими в сильнейшей лиге смешанных единоборств UFC. Но мало кто задумывается, что нынешние звезды UFC раньше зарабатывали деньги на обычной работе, не связанной со спортом. Корреспондент zakon.kz вспомнил трудовые будни некоторых знаменитых спортсменов.

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов готовится к дебюту в UFC в эту субботу. На турнире UFC 254 ему будет противостоять бразилец Алекс Оливейра по прозвищу "Ковбой". Но мало кто помнит, что наш соотечественник, известный по выступлениям в промоушене M-1 Global, работал грузчиком, был вынужден совмещать эту работу с тренировками и выступлениями на соревнованиях.

Просыпался рано утром, с восходом солнца, шел на работу, и так со вторника по воскресенье. Отдыхал от работы только в понедельник. Иногда бывало, что отдыхал, когда работы не было. Заканчивал работу часов в 4, в 5 вечера, и шел на тренировки. Это было лет 7-8 назад. Было тяжело. но мне это нравилось, с удовольствием ходил на тренировки и до сих пор в спорте. Если бы спорт не нравился, бросил бы. Когда впервые поехал на чемпионат мира, сразу выиграл, и окончательно понял, что хочу быть профессиональным бойцом, - поделился Шавкат Рахмонов.

На тот момент Шавкату предложили выступать за другой город, начали платить зарплату. Он признается, что, несмотря на помощь родных, всегда сам себя обеспечивал и до сих пор обеспечивает.

Звезда UFC Конор МакГрегор, крайний раз выходивший в октагон в январе 2020 года против Дональда Серроне, в начале своего пути в большой спорт работал сантехником, вернее, подмастерьем водопроводчика.

Ирландец мог работать до 12 часов в день перед изнурительной тренировкой - просто, чтобы свести концы с концами.

Когда он бросил работу сантехника, его родители не одобрили это, и он поссорился с отцом. Конор сказал им, что станет миллионером благодаря единоборствам, и не ошибался. Сегодня состояние Макгрегора составляет около 120 миллионов фунтов стерлингов. Неплохо для бывшего сантехника.

Американец Доминик Рейес занимает второе место в рейтинге UFC в полутяжелом весе. И хотя он проиграл на турнире UFC 253 в Абу-Даби Яну Блаховичу еще в сентябре, 30-летний спортсмен не был слишком разочарован, если вспомнил, как далеко он зашел.

В 2017 году Доминик работал в сфере информационных технологий в средней школе Oak Hills в Калифорнии. 2 года спустя он оставил работу, чтобы сосредоточиться на UFC и добился немалых успехов.

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова долгое время испытывала финансовые трудности, и только выступления в UFC позволили обрести ей финансовую стабильность. Пока она жила в Казахстане, работала охранником в ночном клубе в родном Павлодаре, а когда уехала в США за мечтой, начала продавать свои картины.

Я - очень талантливый человек, я дерусь, пишу картины и книги. Кому это нужно в Казахстане? Никому. В Казахстане у меня есть возможность... Не знаю... Официанткой пойти работать за 100 долларов в месяц, или на охрану в клуб встать (Агапова работала охранником в ночном клубе в родном Павлодаре - прим.). Не знаю, что там делать, у меня там нет никаких возможностей реализовать себя. А тут я и картины могу продавать. Были картины, которые продавала за 500 долларов, последнюю, с кровью, один парень забрал за 250 долларов. Это очень неплохие деньги. У нас бы кто хоть копейку заплатил, а тут люди платят, - говорила Агапова.

Если первый бой в UFC Агапова уверенно выиграла, то 22 августа в Лас-Вегасе наша спортсменка потерпела поражение техническим нокаутом от американки Шейны Добсон при том, что была явным фаворитом поединка.

За год Агапова перешла от состояния крайней бедности к нормальной жизни, и справиться с этими эмоциями бывает непросто. Ей приходилось иметь дело со всеми переменными, необходимыми для адаптации к новой жизни в Соединенных Штатах, и это немного на нее повлияло, - заявил менеджер Алекс Дэвис.

Интересно, что большие гонорары в UFC - не повод не работать еще где-то параллельно. Действующий чемпион UFC в супертяжелом весе, американец Стипе Миочич - один из самых крутых людей планеты. А когда он не разбирает противников в октагоне, Миочич тушит пожары в буквальном смысле слова.

Звезда из Огайо работает в пожарной части Вэлли-Вью неполный рабочий день, часто работая круглосуточно. При средней зарплате в 12 фунтов в час это далеко от его зарплатных дней с UFC в качестве главного бойца.

41-летний Тим Кеннеди в свое время успевал совмещать свою карьеру в UFC со службой в армии США в качестве снайпера «зеленого берета».

Он начал военную карьеру в 2004 году, отбыв туры в Афганистан и Ирак. Боец, выступавший в среднем весе, также имеет линию одежды с военной тематикой. Кеннеди ушел в отставку в 2017 году и в крайний раз выступал на UFC 206, где потерпел поражение от Кельвина Гастелума.

Впрочем, есть и такие случаи, что бойцы UFC с детства приходят в спорт, как, например, казахстанец Сергей Морозов, чей дебют в UFC 24 октября может не состояться из-за отсутствия соперника.

Я занимался до 19 лет футболом. Но с футболом чуть-чуть не получилось (смеется). Трудности были небольшие, меня чуть не побили. И тогда мы с ребятами с нашего двора записались на секцию, я начал ходить на тренировки. Защищались, не хотели быть битыми. Вот так и записались с ребятами. Я занимался со своими знакомыми. Мы ходили на секцию, потихоньку занимались рукопашным боем. Я и не заметил, как стал заниматься этим профессионально. - рассказывал Сергей Морозов.

Человек. кем бы он ни работал, рано или поздно найдет свое призвание и будет заниматься тем, что ему по душе и лучше всего получается. Примеры бойцов UFC показывают. что главное - не опускать руки на пути к занятию, работе мечты, даже если очень трудно.

Альберт Ахметов

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