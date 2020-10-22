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Индекс благополучия детей введут в Казахстане

Такой индекс даст возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах и в разбивке по регионам.

Фото : 4kid.kz22 октября 2020, 12:48

Индекс благополучия детей поручил ввести Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент zakon.kz.

В Послании я также уделил особое внимание вопросу защиты прав детей. В частности, было поручено присоединиться к факультативному протоколу Конвенции о правах ребенка, принять меры для защиты детей от интернет-травли. Вместе с тем, полагаю, что для более системного понимания в вопросах детства и принятия их решения необходимо разработать и внедрить с 2022 года национальный мониторинговый механизм - индекс благополучия детей, - сказал глава государства.

По его словам, введение такого индекса даст возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах и в разбивке по регионам.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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